— Проблемы с составом никуда, увы, не делись: слишком много травм. Но положительный опыт в этой Лиге Европы у "Локомотива" есть.
Сейчас у команды очень непростой отрезок, надо выложиться, перетерпеть, — рассказал Мухамадиев в интервью Sport24.
Сегодня, 9 декабря, московский "Локомотив" в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы встретится с французским "Марселем". Матч начнётся в 22:45 мск. В случае победы команда Маркуса Гисдоля выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, ничья или поражение оставит "Локомотив" без весенней части еврокубков.
Мухамадиев: сейчас у "Локомотива" очень непростой отрезок, надо выложиться, перетерпеть
Экс-форвард "Локомотив" Мухсин Мухамадиев поговорил о команде перед встречей Лиги Европы с "Марселем".
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