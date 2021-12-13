Радимов, в частности, отметил, что "Зениту" будет сложно противостоять "Бетису" в выездном матче.
"У испанцев есть плюс, в их стране разрешили 100-процентную заполняемость стадиона на "Бенито Вильямарине", всегда тяжело играть гостям. В Ла Лиге хороший футбол, один из лучших в мире, это доказывалось годами. Сложно сказать исход этой встречи, шансы 50 на 50", - заявил Радимов.
Отметим, что первый матч в противостоянии "Зенит" - "Бетис" запланирован на 17 февраля. Команда Сергея Семака проведет эту игру на своем поле. Ответный матч пройдет 24 февраля.
Источник: Матч ТВ
"Нормальная жеребьевка - не страшно". Орлов - о попадании "Зенита" на "Бетис" в стыковых матчах Лиги Европы
Радимов оценил шансы "Зенита" пройти "Бетис" в стыковых матчах Лиги Европы
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о грядущей встрече петербургской команды с "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы.
Фото: "Зенит"