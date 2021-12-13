— Есть старое правило — не надо радоваться или сожалеть о результатах жеребьевки, чтобы в следующий раз она не была еще хуже.
"Зениту" достался очень сильный соперник — команда, которая сейчас на третьем месте чемпионата Испании, — цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, "Зенит" в Лиге Европы сыграет против "Бетиса". Первый матч команда Сергея Семака проведет дома 17 февраля 2022 года, ответный - 24 февраля. Победитель пары выйдет в 1/8 финала турнира.
Радимов оценил шансы "Зенита" пройти "Бетис" в стыковых матчах Лиги Европы
Медведев оценил итоги жеребьевки Лиги Европы для "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"