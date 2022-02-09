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Дмитрий Черышев рассказал, что нужно "Зениту", чтобы обыграть "Бетис"

Экс-футболист сборной России Дмитрий Черышев оценил шансы "Зенита" в противостоянии с "Бетисом" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

"Думаю, на выезде "Зенит" будет играть с "Бетисом" на контратаках. Если не будут садиться глубоко в оборону и смогут встречать соперников в центре поля, а впереди проявят себя быстрые и техничные игроки, которые есть у Семака, мы обыграем "Бетис". Хотя будет очень сложно", - сказал Черышев.

"Зенит" сейчас проводит тренировочный сбор в Португалии. Следующий матч подопечные Семака проведут против "Копенгагена" (10 февраля). Эта игра состоится в рамках предсезонного турнира Atlantic Cup. Матч пройдет в закрытом режиме.

В последнем матче "Бетис" на своем поле уступил "Вильярреалу" со счетом 0:2. На этой игре присутствовали представители тренерского штаба "Зенита". В эти минуты "Бетис" проводит первый матч 1/2 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано". Идет 2-й тайм, счет 1:1.

Источник: РБ Спорт


Теги: Черышев Зенит Бетис
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