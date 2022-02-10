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Ледяхов: с "Бетисом" будет сложно бодаться, "Зенит" не набрал кондиции

Экс-футболист сборной России Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матчей "Зенита" против "Бетиса" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

"Бетис" сейчас находится в такой спортивной форме, что с ними будет сложно бодаться. А главный минус "Зенита" в том, что команда только подходит к чемпионату, кондиции не набрали. Но все-таки у Сергея Семака неплохой подбор футболистов, будем надеяться, что они смогут достойно выступить на данном этапе", - сказал Ледяхов.

"Зенит" сейчас проводит тренировочный сбор в Португалии. Следующий матч подопечные Семака проведут против "Копенгагена" (10 февраля). Эта игра состоится в рамках предсезонного турнира Atlantic Cup. Матч пройдет в закрытом режиме.

Вчера "Бетис" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании со счетом 2:1 в гостях обыграл "Райо Вальекано". Следующий матч подопечные Пеллегрини проведут 13 февраля против "Леванте".

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Источник: РБ Спорт


Теги: Ледяхов Зенит Бетис
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