"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".
"Бетис" сейчас находится в такой спортивной форме, что с ними будет сложно бодаться. А главный минус "Зенита" в том, что команда только подходит к чемпионату, кондиции не набрали. Но все-таки у Сергея Семака неплохой подбор футболистов, будем надеяться, что они смогут достойно выступить на данном этапе", - сказал Ледяхов.
"Зенит" сейчас проводит тренировочный сбор в Португалии. Следующий матч подопечные Семака проведут против "Копенгагена" (10 февраля). Эта игра состоится в рамках предсезонного турнира Atlantic Cup. Матч пройдет в закрытом режиме.
Вчера "Бетис" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании со счетом 2:1 в гостях обыграл "Райо Вальекано". Следующий матч подопечные Пеллегрини проведут 13 февраля против "Леванте".
Дмитрий Черышев рассказал, что нужно "Зениту", чтобы обыграть "Бетис"
Источник: РБ Спорт
Ледяхов: с "Бетисом" будет сложно бодаться, "Зенит" не набрал кондиции
Экс-футболист сборной России Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матчей "Зенита" против "Бетиса" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"