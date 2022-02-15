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Березовский: выход Дзюбы в основном составе в матче с "Бетисом" очевиден

Бывший вратарь "Зенита" Роман Березовский предположил, что с первых минут на поле у петербургской команды в матче с "Бетисом" могут выйти сразу два нападающих.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:45 мск. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

"Сейчас расстановка сил - 60 на 40 в пользу "Бетиса", но может, успехи в Ла Лиге замылят им глаза и именно с "Зенитом" они сыграют не на самой высокой ноте хотя бы один из матчей.

Выход Дзюбы на поле может стать для "Зенита" мощным оружием. Он может проявить лидерские качества, помочь на любых стандартах. Его появление в основном составе очевидно, но скорее всего они сыграют в тандеме с Алберто", - сказал Березовский.

Для "Зенита" это будет первый официальный матч в 2022 году. "Бетис" 13 февраля в гостях победил "Леванте" (4:2) в Ла Лиге.

Сегодня стало известно, что первый матч между "Зенитом" и "Бетисом" в Санкт-Петербурге будет обслуживать бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.

Источник: РБ Спорт
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Теги: Березовский Зенит Бетис
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