"Мы будем играть против хорошей команды, которая привыкла побеждать в России и которая исповедует атакующий футбол. Считаю, "Зениту" не повезло с группой в ЛЧ, где ему достались "Челси" и "Ювентус".
Думаю, завтра нас ждет отличный матч. Взгляд на игру у наших команд немного похож — он атакующий. И я думаю, что это будет очень открытая игра", - сказал Пеллегрини на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, "Зенит" вышел в 1/16 Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме". где сыграют с "Бетисом". Первый матч состоится завтра в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток на "Газпром Арене" прозвучит в 20:45 по московскому времени.
В составе "Зенита" матч пропустят Деян Ловрен и Станислав Крицюк, восстанавливающиеся после травм. "За "Бетис" не смогут сыграть Набиль Фекир и Серхио Каналес.
Тренер "Бетиса": "Зениту" не повезло с группой в ЛЧ. Думаю, завтра нас ждет отличный матч
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини рассказал об ожиданиях от матча против "Зенита" в 1/16 Лиги Европы.
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