"На данный момент "Бетис" - один из реальных кандидатов на победу в Лиге Европы. Если "Зенит" пройдет "Бетис", то я уверен, что он вполне может дойти до финала Лиги Европы. Нужно ставить именно такую задачу, потому что российскому клубу это по силам", - приводит слова Газзаева Sport24.
Напомним, "Зенит" выигрывал Кубок УЕФА в 2008 году. Также в том году сине-бело-голубые стали обладателями Суперкубка УЕФА.
Матч "Зенит" - "Бетис" в плей-офф Лиги Европы состоится сегодня, 17 февраля, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:45 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.
Отметим, что матч против "Бетиса" из-за травмы пропустит защитник Деян Ловрен. Также помочь команде не сможет вратарь Станислав Крицюк, он восстанавливается после повреждения.
Газзаев: если "Зенит" пройдет "Бетис", то вполне может дойти до финала Лиги Европы
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от встречи "Зенита" и "Бетиса" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: "Спорт-Экспресс"