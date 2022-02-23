Семин заявил, что "Зенит" достойно сыграл с "Бетисом" в первом матче. Также он сообщил, что отправился в Испанию, чтобы поддержать петербургскую команду.
"Я сам поехал в Севилью болеть за "Зенит". Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 Лиги Европы. "Зенит" провел хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против "Бетиса". Будем поддерживать наших ребят!" - сказал Семин.
Отметим, что в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" дома проиграл "Бетису" со счетом 2:3. Ответная игра пройдет в Испании завтра, 24 февраля.
Источник: РБ Спорт
Семин: у "Зенита" есть хорошие шансы выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что у "Зенита" есть хорошие шансы обыграть "Бетис" в ответном матче плей-офф Лиги Европы и выйти в следующий раунд турнира.
Фото: РИА Новости