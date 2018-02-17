Весенний синдром. Только ли Кутепов виноват в поражении «Спартака»?

Пока Георгий Джикия лечится после тяжелой травмы колена, его коллеги не справляются с давлением и фатально ошибаются в первой же официальной игре года.по горячим следам анализирует домашнюю игру московского «Спартака» в 1/16 Лиги Европы и разбирается, правильно ли обвинять в поражении Илью Кутепова.В футбольный 2018-ый народная команда ворвалась с таким же энтузиазмом, как и в новостные публикации в отечественной прессе. Даже несмотря на суровый московский мороз, трибуны «Открытие Арены» были забиты до отказа, а «Спартак» начал давить соперника в первом официальном матче года с первых же минут. По привычке, позабыв о своих слабых местах.Несмотря на изобилие опасных подходов и визуально мощную игру хозяев в первом тайме, «Атлетик» хладнокровно воспользовался уже привычными изъянами в построениях красно-белых. Рассмотрим ряд стандартных ошибок «Спартака», которые привели к такой важной неудаче.Да, у Карреры Дмитрий сильно прибавил в качестве передачи при выходе в атаку (помним последний матч с «Зенитом»). Однако потеря позиции – та же ахиллесова пята Комбарова, что была и раньше. Первый опасный подход возник как раз после такой недоработки.На скриншоте отчетливо видно, что Дмитрий выдергивается из линии, чтобы встретить соперника, принимающего передачу. При этом, вместе с Фернандо и Промесом, Комбаров дает баску спокойно обработать мяч, развернуться и отдать в громадную зону, образовавшуюся между ним и, кстати, правильно играющим здесь Кутеповым. А хитрый Адурис грамотно открывается между двумя центральными защитниками «Спартака» за спину Илье и получает мяч на потенциальный выход 1v1. Только опасная игра на грани фола последней надежды Таски спасла красно-белых в этой ситуации.В конечном итоге, подобный эпизод привел к голу. В аналогичной ситуации Комбаров оказался в полупозиции, не встретив соперника с мячом достаточно плотно и оголив зону, куда уже смотрел Илья Кутепов. Все тот же Адурис вновь точно так же открылся за спину Илье, но в этот раз Таски уже не помешал. Да и линию офсайда не выдержал, к тому же.Важно, что в этой ситуации передача оказалась куда лучше (именно с точки зрения угла траектории мяча, этот пас шел в сторону ворот), чем форвард басков уверенно воспользовался.Пока болел умница Зобнин, Глушаков с Фернандо всю осень огорчали торсиду бездумным высоким прессингом и постоянными громадными разрывами за спиной. В игре с «Атлетиком» центрхавы красно-белых вновь напомнили о своих старых «болячках».Вот ключевой эпизод, из которого родился обидный курьезный второй гол в ворота спартаковцев. За счет бешеной самоотдачи Ещенко в тяжелейшей ситуации выгрызает мяч на фланге, протаскивает его вдоль бровки и отдает Глушакову передачу в заднюю ногу. Денис принимает мяч спиной к чужим воротам и может совершенно спокойно отдать его Зобнину, который стоит в центре поля абсолютно один с громадным простором перед собой.Но капитан «Спартака» делает несколько лишних касаний, на ровном месте проигрывает мяч сопернику и при этом падает в борьбе против него. Обратите внимание, что Зобнин с Фернандо так и остались встречать соперника на чужой половине поля и без проблем были отыграны в стремительной контратаке.Рауль Гарсия получает мяч, двигает его без помех и 1v1 прокидывает Кутепова, который вынужден опасно фолить возле своей штрафной. Огромный разрыв между опорниками и линией обороны стоил красно-белым опасной контратаки, которая не без доли везения конвертировалась в решающий гол.Еще перед матчем многие были удивлены, почему в такой важной игре не выйдет в старте Александр Селихов. Во второй половине первого круга молодой голкипер отлично воспользовался своим шансом и, как нам казалось, надолго вытеснил вице-капитана из состава красно-белых. Однако, Массимо Каррера удивил всех и доверил ворота Артему Реброву. Ходят слухи, что такое решение связано с лишним весом Александра и несколькими случаями нарушений дисциплины. Как бы там ни было, такая принципиальность дорого обошлась главному тренеру красно-белых.Ошибки Артема начались с первого же удара в створ ворот «Спартака» (да, он стал голевым).На скриншоте четко видно, что Адурис принимает мяч правой ногой, что усложняет реализацию и сокращает угол обстрела. При этом Ребров мало того что открывает ближний угол, так еще и начинает преждевременно заваливаться, причем в сторону дальнего угла, куда пробить форварду изначально было трудно. Естественно, баск спокойно убрал уже упавшего на бок голкипера «Спартака» и забил в пустые ворота.Третий гол наиболее очевидно демонстрирует, насколько выдался неудачный день у спартаковских капитанов. Сначала Глушаков, персонально опекавший Иньяки Уильямса, не успевает за баском.А затем Ребров непонятно зачем выходит и оставляет свои ворота пустыми. И да, удар по пустым воротам не смог отразить тот самый Кутепов.Тем временем, по статистике, самый критикуемый защитник этой недели выдал вполне неплохой матч. В игре с «Атлетиком» Илья постоянно выдавливал нападающих соперника на приеме мяча. Стал лидером по количеству выигранных единоборств (20 успешных из 28). Пусть вас не смущает 5 выносов за матч – практически все они были при верховой борьбе в аут. Также выделяется цифра по чистым перехватам – 4 (лучший показатель в команде).Кроме того, Кутепов не терял мяч при прессинге соперника (71 передача с точностью 87,3%). Из 12 длинных передач Ильи точными оказались 7, что вполне неплохо для центрального защитника.***Пока болельщики и эксперты скучают по Джикии и спускают собак на Кутепова, все три капитана «Спартака» отметились грубыми узнаваемыми ошибками, которые сыграли важную роль в голах соперника. И да, конечно стоит вспомнить о Квинси Промесе. Который при плотной опеке не уводил соперников на благо команде (как это часто делает Месси, когда на нем висит Ковачич), а принимал мяч, прокидывал в центр и бил, бил, бил.До ключевого матча с «Локо» осталось не так много времени. И в такой ситуации для спартаковцев важно оставаться командой, а лично для Ильи Кутепова – не поддаваться тому колоссальному давлению, которое на него обрушилось вторую весну подряд. И продолжать просто хорошо делать свою работу.