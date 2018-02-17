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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Весенний синдром. Только ли Кутепов виноват в поражении «Спартака»?
Пока Георгий Джикия лечится после тяжелой травмы колена, его коллеги не справляются с давлением и фатально ошибаются в первой же официальной игре года. Rusfootball.info по горячим следам анализирует домашнюю игру московского «Спартака» в 1/16 Лиги Европы и разбирается, правильно ли обвинять в поражении Илью Кутепова.
В футбольный 2018-ый народная команда ворвалась с таким же энтузиазмом, как и в новостные публикации в отечественной прессе. Даже несмотря на суровый московский мороз, трибуны «Открытие Арены» были забиты до отказа, а «Спартак» начал давить соперника в первом официальном матче года с первых же минут. По привычке, позабыв о своих слабых местах.
Несмотря на изобилие опасных подходов и визуально мощную игру хозяев в первом тайме, «Атлетик» хладнокровно воспользовался уже привычными изъянами в построениях красно-белых. Рассмотрим ряд стандартных ошибок «Спартака», которые привели к такой важной неудаче.
1) Выдергивания Комбарова
Да, у Карреры Дмитрий сильно прибавил в качестве передачи при выходе в атаку (помним последний матч с «Зенитом»). Однако потеря позиции – та же ахиллесова пята Комбарова, что была и раньше. Первый опасный подход возник как раз после такой недоработки.
Комбаров выдергивается из центра и дает сопернику спокойно принять мяч, развернуться и отдать передачу в зону
На скриншоте отчетливо видно, что Дмитрий выдергивается из линии, чтобы встретить соперника, принимающего передачу. При этом, вместе с Фернандо и Промесом, Комбаров дает баску спокойно обработать мяч, развернуться и отдать в громадную зону, образовавшуюся между ним и, кстати, правильно играющим здесь Кутеповым. А хитрый Адурис грамотно открывается между двумя центральными защитниками «Спартака» за спину Илье и получает мяч на потенциальный выход 1v1. Только опасная игра на грани фола последней надежды Таски спасла красно-белых в этой ситуации.
В конечном итоге, подобный эпизод привел к голу. В аналогичной ситуации Комбаров оказался в полупозиции, не встретив соперника с мячом достаточно плотно и оголив зону, куда уже смотрел Илья Кутепов. Все тот же Адурис вновь точно так же открылся за спину Илье, но в этот раз Таски уже не помешал. Да и линию офсайда не выдержал, к тому же.
Комбаров снова оголил зону и недостаточно плотно играл с соперником, куда пошла передача под открывание Ариса Адуриса
Важно, что в этой ситуации передача оказалась куда лучше (именно с точки зрения угла траектории мяча, этот пас шел в сторону ворот), чем форвард басков уверенно воспользовался.
2) Потери при высокой игре опорников
Пока болел умница Зобнин, Глушаков с Фернандо всю осень огорчали торсиду бездумным высоким прессингом и постоянными громадными разрывами за спиной. В игре с «Атлетиком» центрхавы красно-белых вновь напомнили о своих старых «болячках».
Вот ключевой эпизод, из которого родился обидный курьезный второй гол в ворота спартаковцев. За счет бешеной самоотдачи Ещенко в тяжелейшей ситуации выгрызает мяч на фланге, протаскивает его вдоль бровки и отдает Глушакову передачу в заднюю ногу. Денис принимает мяч спиной к чужим воротам и может совершенно спокойно отдать его Зобнину, который стоит в центре поля абсолютно один с громадным простором перед собой.
Глушаков принимает передачу от Ещенко спиной к чужим воротам
Но капитан «Спартака» делает несколько лишних касаний, на ровном месте проигрывает мяч сопернику и при этом падает в борьбе против него. Обратите внимание, что Зобнин с Фернандо так и остались встречать соперника на чужой половине поля и без проблем были отыграны в стремительной контратаке.
Глушаков теряет мяч и обрезает полузащиту, после чего "Атлетик" убежал в контратаку, которая привела к голевому штрафному
Рауль Гарсия получает мяч, двигает его без помех и 1v1 прокидывает Кутепова, который вынужден опасно фолить возле своей штрафной. Огромный разрыв между опорниками и линией обороны стоил красно-белым опасной контратаки, которая не без доли везения конвертировалась в решающий гол.
3) Игра Артема Реброва
Еще перед матчем многие были удивлены, почему в такой важной игре не выйдет в старте Александр Селихов. Во второй половине первого круга молодой голкипер отлично воспользовался своим шансом и, как нам казалось, надолго вытеснил вице-капитана из состава красно-белых. Однако, Массимо Каррера удивил всех и доверил ворота Артему Реброву. Ходят слухи, что такое решение связано с лишним весом Александра и несколькими случаями нарушений дисциплины. Как бы там ни было, такая принципиальность дорого обошлась главному тренеру красно-белых.
Ошибки Артема начались с первого же удара в створ ворот «Спартака» (да, он стал голевым).
Ребров заваливается в моменте с первым голом Адуриса
На скриншоте четко видно, что Адурис принимает мяч правой ногой, что усложняет реализацию и сокращает угол обстрела. При этом Ребров мало того что открывает ближний угол, так еще и начинает преждевременно заваливаться, причем в сторону дальнего угла, куда пробить форварду изначально было трудно. Естественно, баск спокойно убрал уже упавшего на бок голкипера «Спартака» и забил в пустые ворота.
Третий гол наиболее очевидно демонстрирует, насколько выдался неудачный день у спартаковских капитанов. Сначала Глушаков, персонально опекавший Иньяки Уильямса, не успевает за баском.
Глушаков не успевает за своим игроком при розыгрыше стандарта
А затем Ребров непонятно зачем выходит и оставляет свои ворота пустыми. И да, удар по пустым воротам не смог отразить тот самый Кутепов.
Ребров ошибочно выходит из ворот
Так ли плох Кутепов?
Тем временем, по статистике, самый критикуемый защитник этой недели выдал вполне неплохой матч. В игре с «Атлетиком» Илья постоянно выдавливал нападающих соперника на приеме мяча. Стал лидером по количеству выигранных единоборств (20 успешных из 28). Пусть вас не смущает 5 выносов за матч – практически все они были при верховой борьбе в аут. Также выделяется цифра по чистым перехватам – 4 (лучший показатель в команде).
Кроме того, Кутепов не терял мяч при прессинге соперника (71 передача с точностью 87,3%). Из 12 длинных передач Ильи точными оказались 7, что вполне неплохо для центрального защитника.
***
Пока болельщики и эксперты скучают по Джикии и спускают собак на Кутепова, все три капитана «Спартака» отметились грубыми узнаваемыми ошибками, которые сыграли важную роль в голах соперника. И да, конечно стоит вспомнить о Квинси Промесе. Который при плотной опеке не уводил соперников на благо команде (как это часто делает Месси, когда на нем висит Ковачич), а принимал мяч, прокидывал в центр и бил, бил, бил.
До ключевого матча с «Локо» осталось не так много времени. И в такой ситуации для спартаковцев важно оставаться командой, а лично для Ильи Кутепова – не поддаваться тому колоссальному давлению, которое на него обрушилось вторую весну подряд. И продолжать просто хорошо делать свою работу.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
В футбольный 2018-ый народная команда ворвалась с таким же энтузиазмом, как и в новостные публикации в отечественной прессе. Даже несмотря на суровый московский мороз, трибуны «Открытие Арены» были забиты до отказа, а «Спартак» начал давить соперника в первом официальном матче года с первых же минут. По привычке, позабыв о своих слабых местах.
Несмотря на изобилие опасных подходов и визуально мощную игру хозяев в первом тайме, «Атлетик» хладнокровно воспользовался уже привычными изъянами в построениях красно-белых. Рассмотрим ряд стандартных ошибок «Спартака», которые привели к такой важной неудаче.
1) Выдергивания Комбарова
Да, у Карреры Дмитрий сильно прибавил в качестве передачи при выходе в атаку (помним последний матч с «Зенитом»). Однако потеря позиции – та же ахиллесова пята Комбарова, что была и раньше. Первый опасный подход возник как раз после такой недоработки.
Комбаров выдергивается из центра и дает сопернику спокойно принять мяч, развернуться и отдать передачу в зону
На скриншоте отчетливо видно, что Дмитрий выдергивается из линии, чтобы встретить соперника, принимающего передачу. При этом, вместе с Фернандо и Промесом, Комбаров дает баску спокойно обработать мяч, развернуться и отдать в громадную зону, образовавшуюся между ним и, кстати, правильно играющим здесь Кутеповым. А хитрый Адурис грамотно открывается между двумя центральными защитниками «Спартака» за спину Илье и получает мяч на потенциальный выход 1v1. Только опасная игра на грани фола последней надежды Таски спасла красно-белых в этой ситуации.
В конечном итоге, подобный эпизод привел к голу. В аналогичной ситуации Комбаров оказался в полупозиции, не встретив соперника с мячом достаточно плотно и оголив зону, куда уже смотрел Илья Кутепов. Все тот же Адурис вновь точно так же открылся за спину Илье, но в этот раз Таски уже не помешал. Да и линию офсайда не выдержал, к тому же.
Комбаров снова оголил зону и недостаточно плотно играл с соперником, куда пошла передача под открывание Ариса Адуриса
Важно, что в этой ситуации передача оказалась куда лучше (именно с точки зрения угла траектории мяча, этот пас шел в сторону ворот), чем форвард басков уверенно воспользовался.
2) Потери при высокой игре опорников
Пока болел умница Зобнин, Глушаков с Фернандо всю осень огорчали торсиду бездумным высоким прессингом и постоянными громадными разрывами за спиной. В игре с «Атлетиком» центрхавы красно-белых вновь напомнили о своих старых «болячках».
Вот ключевой эпизод, из которого родился обидный курьезный второй гол в ворота спартаковцев. За счет бешеной самоотдачи Ещенко в тяжелейшей ситуации выгрызает мяч на фланге, протаскивает его вдоль бровки и отдает Глушакову передачу в заднюю ногу. Денис принимает мяч спиной к чужим воротам и может совершенно спокойно отдать его Зобнину, который стоит в центре поля абсолютно один с громадным простором перед собой.
Глушаков принимает передачу от Ещенко спиной к чужим воротам
Но капитан «Спартака» делает несколько лишних касаний, на ровном месте проигрывает мяч сопернику и при этом падает в борьбе против него. Обратите внимание, что Зобнин с Фернандо так и остались встречать соперника на чужой половине поля и без проблем были отыграны в стремительной контратаке.
Глушаков теряет мяч и обрезает полузащиту, после чего "Атлетик" убежал в контратаку, которая привела к голевому штрафному
Рауль Гарсия получает мяч, двигает его без помех и 1v1 прокидывает Кутепова, который вынужден опасно фолить возле своей штрафной. Огромный разрыв между опорниками и линией обороны стоил красно-белым опасной контратаки, которая не без доли везения конвертировалась в решающий гол.
3) Игра Артема Реброва
Еще перед матчем многие были удивлены, почему в такой важной игре не выйдет в старте Александр Селихов. Во второй половине первого круга молодой голкипер отлично воспользовался своим шансом и, как нам казалось, надолго вытеснил вице-капитана из состава красно-белых. Однако, Массимо Каррера удивил всех и доверил ворота Артему Реброву. Ходят слухи, что такое решение связано с лишним весом Александра и несколькими случаями нарушений дисциплины. Как бы там ни было, такая принципиальность дорого обошлась главному тренеру красно-белых.
Ошибки Артема начались с первого же удара в створ ворот «Спартака» (да, он стал голевым).
Ребров заваливается в моменте с первым голом Адуриса
На скриншоте четко видно, что Адурис принимает мяч правой ногой, что усложняет реализацию и сокращает угол обстрела. При этом Ребров мало того что открывает ближний угол, так еще и начинает преждевременно заваливаться, причем в сторону дальнего угла, куда пробить форварду изначально было трудно. Естественно, баск спокойно убрал уже упавшего на бок голкипера «Спартака» и забил в пустые ворота.
Третий гол наиболее очевидно демонстрирует, насколько выдался неудачный день у спартаковских капитанов. Сначала Глушаков, персонально опекавший Иньяки Уильямса, не успевает за баском.
Глушаков не успевает за своим игроком при розыгрыше стандарта
А затем Ребров непонятно зачем выходит и оставляет свои ворота пустыми. И да, удар по пустым воротам не смог отразить тот самый Кутепов.
Ребров ошибочно выходит из ворот
Так ли плох Кутепов?
Тем временем, по статистике, самый критикуемый защитник этой недели выдал вполне неплохой матч. В игре с «Атлетиком» Илья постоянно выдавливал нападающих соперника на приеме мяча. Стал лидером по количеству выигранных единоборств (20 успешных из 28). Пусть вас не смущает 5 выносов за матч – практически все они были при верховой борьбе в аут. Также выделяется цифра по чистым перехватам – 4 (лучший показатель в команде).
Кроме того, Кутепов не терял мяч при прессинге соперника (71 передача с точностью 87,3%). Из 12 длинных передач Ильи точными оказались 7, что вполне неплохо для центрального защитника.
***
Пока болельщики и эксперты скучают по Джикии и спускают собак на Кутепова, все три капитана «Спартака» отметились грубыми узнаваемыми ошибками, которые сыграли важную роль в голах соперника. И да, конечно стоит вспомнить о Квинси Промесе. Который при плотной опеке не уводил соперников на благо команде (как это часто делает Месси, когда на нем висит Ковачич), а принимал мяч, прокидывал в центр и бил, бил, бил.
До ключевого матча с «Локо» осталось не так много времени. И в такой ситуации для спартаковцев важно оставаться командой, а лично для Ильи Кутепова – не поддаваться тому колоссальному давлению, которое на него обрушилось вторую весну подряд. И продолжать просто хорошо делать свою работу.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
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