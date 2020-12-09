Экс-генсек РФС Воробьев - о ЧМ-отборе: наш футбол и так унылое гэ, теперь экстраполируем на международную арену

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал отборочную группу, в которую попала сборная России на пути к ЧМ-2022.
Фото: РФС
- Я думаю, что болельщикам было бы интереснее увидеть разные по стилю команды. Люди любят разнообразие. А команды Словении, Словакии, Хорватии, при всем к ним уважении - это, конечно, с точки зрелищности совсем не то. Наш футбол и так унылое гэ, а здесь это унылое гэ будет экстраполировано уже на международную арену, - передает слова Воробьева Sobesednik.ru.

7 декабря состоялась жеребьевка европейских квалификационных групп для проведения отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Соперниками сборной России стали национальные команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Отборочный турнир пройдет в течение 2021 года; 3 тура из 10 состоится в марте, еще 3 - в сентябре, по 2 тура пройдет в октябрьское и ноябрьское окно ФИФА. Сборная России начнет отбор выездом на Мальту, в завершающем туре нашей команде предстоит гостевой матч с Хорватией.

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Теги: Сборная России Воробьев
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