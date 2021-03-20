Главный врач сборной России поделился информацией о травме Сафонова

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов поделился данными о травме вратаря национальной команды и "Краснодара" Матвея Сафонова.


Безуглов сообщил, что врачи сборной контактируют с коллегами из "Краснодара" по поводу травмы Сафонова. В национальной команде располагают информацией о характере повреждения игрока. По мнению Безуглова, Сафонов должен тренироваться в щадящем режиме в ближайшие недели.

"Мы контактируем с врачами "Краснодара". Мы знаем, что у него была травма. Также знаем, какая это была травма. Травма неприятная, мышечная. Но сейчас Матвей находится, скажем условно, в общей группе. Характер травмы позволяет предположить, что на фоне резкого возрастания нагрузки может произойти рецидив. Поэтому мне кажется, что в ближайшие две-три недели он должен тренироваться в охранительном режиме. Но эта проблема точно будет решена в течение ближайшего месяца. Если тренер сборной решит вызывать Матвея, то весной и летом никаких проблем в этом отношении быть не должно", - передает корреспондент Rusfootball.info слова Безуглова.

Отметим, что в общении с журналистами Безуглов также рассказал о состоянии получившего повреждение хавбека сборной России и "Зенита" Магомеда Оздоева.

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Теги: Безуглов Сафонов Сборная России Краснодар
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