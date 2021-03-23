Напомним, что "Зенит" обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче 23-го тура чемпионата России. Дзюба забил один из голов петербургской команды в этой встрече.
"Первые дни сборов Станислав Саламович спокойно смотрит на наши разные перипетии. Но на 5-й день приходит понимание того, что мы одна команда. Мы забываем все, что происходит в клубах. Сейчас нет разницы, что было в клубах. Сейчас мы одна команда, сборная России. Мы защищаем цвета страны и здесь мы для того, чтобы добиться цели и порадовать наших болельщиков", - сказал Дзюба.
Отметим, что Дзюба в составе сборной России готовится к матчу с Мальтой. Встреча пройдет 24 марта в рамках отбора на ЧМ-2022. Затем национальная команда проведет еще две встречи в отборочном раунде чемпионата мира. 27 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют со Словенией дома. 30 марта российская сборная встретится со Словакией на выезде.
Источник: Sport24
Дзюба: сейчас нет разницы, что было в клубах. Сейчас мы одна команда, сборная России
Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, помогла ли ему недавняя победа петербуржцев над ЦСКА в эмоциональном плане.
Фото: "Зенит"
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