Хохлов: со Словакией можно выпустить Головина и Миранчука вместе

Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем матче сборной России с командой Словакии в третьем туре отборочного раунда ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
Хохлов заявил, что ждет победу от сборной России. Также он отметил, что тренерскому штабу национальной команды стоит выпустить на поле в стартовом составе полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука.

"Ожидаю победы нашей сборной. Можем ли мы проиграть Словакии, которая играет вничью с Кипром и Мальтой? Надеюсь, что этого не произойдет, и мы добьемся положительного результата.

Что касается выбора стартового состава, то можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное – убедиться, что все физически будут готовы к матчу. У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией", - сказал Хохлов.

Отметим, что матч Словакия - Россия пройдет сегодня, 30 марта. Начало встречи - в 21.45 мск.

Источник: Чемпионат

Александр Мостовой: словаки уступают нам в классе. Вряд ли у них есть такой нападающий, как Дзюба

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хохлов Головин Миранчук Ал Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Аршавин - о сборной Словакии: ребята немного грубоватые, могут себе позволить тычки
Головин, Дзюба и Жирков - в стартовом составе сборной России на матч со Словакией 7
Основной и молодежный составы "Зенита" провели совместную тренировку
Хохлов: со Словакией можно выпустить Головина и Миранчука вместе 3
СМИ: три европейских топ-клуба претендуют на Агуэро
Вендел рассказал, как поменялась его игра после перехода в "Зенит"
Райола: Холанд развивается с опережением графика. Он может перейти в любой клуб, куда захочет
Ибрагимович получил травму на тренировке сборной Швеции
"Ганновер" намерен продлить аренду полузащитника ЦСКА Бийола 1
Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство 6
Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" 2
Сычев и Смертин выступили перед детьми в Сочи на экологическом уроке (видео)
Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Сирию 1
Романцев: согласен с тем, что "Спартак" должен сделать все, чтобы сохранить Тедеско 2
Кокорин: чувствую себя хорошо. С нетерпением жду возможности выйти на поле 6
Романцев рассказал, чем Промес похож на Робсона 4
Александр Мостовой: словаки уступают нам в классе. Вряд ли у них есть такой нападающий, как Дзюба 2
Источник: Зобнин, Крал и Мозес могут пропустить игру с "Ростовом" 13
Ахметов: может ли Черчесов "вставить" игрокам сборной России? Конечно 1
Семшов: мы видели, что Словакия очень тяжело играет. Но матч на матч не приходится
Кокорин приступил к индивидуальным тренировкам 10
Хавбек ЦСКА Ахметов: плечо выздоровело, так что сейчас можно Дзюбу и на прогиб кинуть 9
В ФК "Ростов" изменился состав акционеров 8
Василий Березуцкий - Дивееву: знаешь, сколько я нос ломал? 6 раз. Ты мужик или кто? 2
Райола - о Погба: даже мой 5-летний племянник сможет найти клуб топ-уровня для Поля
"Вы сдаетесь, когда начинаете выигрывать". Дивеев рассказал о разговоре с отцом после матча ЦСКА - "Зенит" 4
Вендел: Дуглас Сантос и Малком очень помогали мне в "Зените"
Вендел: все любят забивать голы, но в "Зените" это задача нападающих — Дзюбы и Азмуна 3
Сборная России сыграет со Словакией в красной форме
Булыкин: учитывая то, с каким желанием выходят играть ребята, думаю, у нас хорошие шансы на победу в матче со Словакией 1 эксклюзив
Все новости
-