Хохлов заявил, что ждет победу от сборной России. Также он отметил, что тренерскому штабу национальной команды стоит выпустить на поле в стартовом составе полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука.
"Ожидаю победы нашей сборной. Можем ли мы проиграть Словакии, которая играет вничью с Кипром и Мальтой? Надеюсь, что этого не произойдет, и мы добьемся положительного результата.
Что касается выбора стартового состава, то можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное – убедиться, что все физически будут готовы к матчу. У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией", - сказал Хохлов.
Отметим, что матч Словакия - Россия пройдет сегодня, 30 марта. Начало встречи - в 21.45 мск.
Источник: Чемпионат
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Хохлов: со Словакией можно выпустить Головина и Миранчука вместе
Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем матче сборной России с командой Словакии в третьем туре отборочного раунда ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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