"Василий Уткин – талантливый журналист, о чём я уже говорил в прошлом году на неформальной встрече с представителями СМИ. С пониманием отношусь к журналистской работе и не удивляюсь тому, что наши мнения не всегда совпадают. Журналисты тоже по-разному видят одну и ту же ситуацию, нередко на одном ресурсе выходят материалы с полярными позициями. Но реагировать на каждую реплику или мнение не могу. Моя должность – главный тренер сборной России. А отвечаю я результатом там, на поле. Мы уже в процессе подготовки к Евро – главному турниру 2021 года", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Напомним, что на групповом этапе Евро-2020, который пройдет в июне этого года, сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня в Санкт-Петербурге), Финляндии (16 июня в Санкт-Петербурге) и Дании (21 июня в Копенгагене). Также подопечные Станислава Черчесова в рамках подготовки к чемпионату Европы проведут контрольный матч с Польшей 1 июня.
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Черчесов прокомментировал критику со стороны Василия Уткина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своем отношении к критике со стороны известного блогера и журналиста Василия Уткина.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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