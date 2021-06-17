"Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", - приводит слова Свищева Sport24.
В Бухаресте проходит матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Украина - Северная Македония. Отметим, что с самого начала встречи украинские фанаты начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В этой игре идет второй тайм, счет 2:1 в пользу украинской команды. После первого тайма счет был 2:0. Голы в первой половине забили форварды украинской сборной Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
В концовке первого тайма главный арбитр матча Фернандо Андрес Рапаллини из Аргентины отменил гол нападающего сборной Северной Македонии Горана Пандева. Футболист оказался в положении вне игры.
На 57-й минуте полузащитник македонцев Эзган Алиоски один мяч отыграл.
"Это хорошо спланированная провокация против России". Свищев - об оскорблении Путина украинскими фанатами на Евро-2020
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на оскорбление Президента России Владимира Путина украинскими фанатами на матче Евро-2020 Украина - Северная Македония.
Фото: "Getty Images"
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