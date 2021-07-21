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Экс-наставник сборной России Игнатьев – о кандидатах на пост тренера национальной команды: Семин справился бы лучше Кунца

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о наиболее оптимальном выборе специалиста на пост наставника национальной команды.
Фото: РИА "Новости"
"Боятся ли наши тренеры возглавить сборную? Ну, конечно, сложно работать в сборной — огромное давление. Я бы сейчас предложил Сёмина. В такой обстановке он способен встряхнуть команду. Юрий Павлович лучше справился бы, чем Кунц. А в помощники Сёмину можно предложить Семака и Карпина", — приводит слова Игнатьева "Чемпионат".

Специалист возглавлял сборную России в 1996-1998 годах. Под его руководством команда в двадцати матчах одержала девять побед с общей разницей мячей 35:21, набирая в среднем за игру по 1,7 зачётному баллу.

Юрий Семин в настоящее время числится советником в футбольном клубе "Красава".

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания чемпионата Европы-2020. Среди основных кандидатов на вакантную должность называют Валерия Карпина, Курбана Бердыева и Штефана Кунца.

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Теги: Кунц Сборная России Игнатьев Б Семин
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