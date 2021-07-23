— Он не справится. Не знаю, зачем он нырнул в этот омут. Любая осечка сборной будет связываться именно с его именем. А осечки нас ждут. Я, конечно, ему этого не желаю, но надо быть объективным, — цитирует Кафельникова Metaratings.
О назначении 52-летнего Карпина в сборную России стало известно сегодня. Специалист будет совмещать работу в "Ростове", который сегодня уступил "Динамо" (Карпин находился на трибуне из-за дисквалификации) и в сборной.
Реакции известных футбольных деятелей на назначение Карпина можно почитать ниже:
Гамула высказался о перспективах Валерия Карпина в сборной России
Игонин — о Карпине в сборной: мы уже проходили совмещение постов в сборной. Это неприемлемо
Сенников: для Карпина авторитетов нет: кто будет лучше играть, тот и будет вызываться в сборную
Билялетдинов: Карпину по силам подготовить сборную России к чемпионату мира
Червиченко: Карпин — самый правильный выбор на сегодняшний день. РФС можно поаплодировать
Булыкин: Карпину будет тяжело в сборной, мало бы кто согласился на такие условия
Масалитин: совмещение работы Карпина в сборной России и "Ростове" ни к чему хорошему не приведет
Кафельников: Карпин не справится в сборной России. Любая осечка будет связываться именно с его именем
Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Фото: ФК "Ростов"
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