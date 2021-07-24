— Увидим ли в сборной Артема Дзюбу? Наверное, будет какой-то разговор. Мне сложно здесь что-то прогнозировать. Здесь мы должны учитывать не только сторону Валерия Георгиевича, но и сторону Дзюбы. Поэтому здесь сложно что-то предсказать. Возможен вариант, что Артем закончит выступления за сборную России после назначения Валерия Георгиевича, - передаёт слова специалиста "РБ Спорт".
Отметим, что Артём Дзюба являлся капитаном сборной России на момент, когда Станислав Черчесов покинул пост наставника национальной команды.
Валерий Карпин уже знаком с форвардом "Зенита" по совместной работе: нападающий играл под руководством специалиста в "Спартаке". Однако период сотрудничества в клубе окончился недопонимаем между игроком и тренером.
Дзюба провёл за сборную России 55 матчей, в которых отличился 30 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.
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Гунько: Дзюба может закончить выступления за сборную России после назначения Карпина
Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Гунько поделился мнением о положении нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы после назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России.
Фото: ФК "Зенит"
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