Сообщается, что федерация футбола Украины пыталась сохранить 44-летнего специалиста, однако не смогла удовлетворить его запросы по зарплате.
По сведениям, Шевченко получал на посту главного тренера сборной Украины 2 миллиона евро, но хотел существенно повысить жалованье, отказываясь подписать соглашение на прежних условиях.
Шевченко тренировал сборную Украины с 2016 года.
Источник: Чемпионат.
СМИ: Шевченко, получавший 2 млн евро в год, просил прибавку к зарплате
Стали известны подробности ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.
Фото: Getty Images
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