"Ничего не знаю и не слышал об этом", - приводит слова Машаду Sport24.
Фернандес дебютировал в составе сборной России в октябре 2017 года. Всего на счету 30-летнего игрока 32 матча и 5 голов в футболке национальной команды.
Напомним, в сентябре подопечные Валерия Карпина проведут три игры в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года - против сборных Хорватии, Кипра и Мальты.
Агент Фернандеса прокомментировал слухи об отказе Марио играть за сборную России в сентябре
Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, отреагировал на информацию, согласно которой его клиент отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры.
Фото: Getty Images
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