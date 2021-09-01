Заболотный сообщил, что в команде хорошее настроение после игры с Хорватией.
"Эта ничья принесла хорошее настроение. Атмосфера на стадионе отличная, в команде все вообще здорово. Мы довольны ничейным результатом, но хотели победить. Будем побеждать в следующих матчах", - сказал Заболотный.
Отметим, что в матче со сборной Хорватии Заболотный появился на поле на 46-й минуте, заменив Алексея Миранчука.
Источник: Матч ТВ
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Заболотный: ничья в матче с Хорватией принесла нам хорошее настроение
Форвард сборной России Антон Заболотный высказался о результате матча с Хорватией, состоявшегося в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 (0:0).
Фото: РФС
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