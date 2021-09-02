"Естественно, игра прошла нелегко. Результат 0:0, все мы ждали голы, но игра была интересной. И, конечно же, я рад быть в Москве, в "Лужниках". Насчет группы могу сказать, что вплоть до последней игры будет непонятно, кто поедет в Катар", - сказал Шукер.
Отметим, что сборная Хорватии набрала семь очков и занимает первое место в отборочной группе H. Команда России также имеет в запасе семь очков и идет второй, уступая хорватам по дополнительным показателям.
Источник: Матч ТВ
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Шукер: игра против России прошла нелегко для сборной Хорватии
Экс-форвард сборной Хорватии Давор Шукер высказался о матче с командой России в четвертом туре отборочного раунда ЧМ-2022 (0:0).
Фото: "Чемпионат"
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