Ловчев заявил, что Россия обыграет Мальту с разницей в два гола. При этом он отметил, что игра, вероятно, будет непростой для российской сборной.
"Я думаю, мы победим сегодня с разрывом в два мяча. В сегодняшней игре всё зависит не от Мальты, а от нас: сыграем быстро и активно впереди - всё будет хорошо. <...> Думаю, игра будет довольно сложной, потому что мы не настолько сильная команда, чтобы разнести Мальту", - сказал Ловчев.
Отметим, что матч Россия - Мальта пройдет сегодня, 7 сентября, и начнется в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
Борис Игнатьев: думаю, что Мальта послабее Кипра. Мне видится, что здесь все будет попроще
Ловчев: сборная России не настолько сильна, чтобы разнести Мальту
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем матче квалификационного этапа ЧМ-2022 Россия - Мальта.
Фото: РИА Новости
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