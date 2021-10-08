Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии (8 октября, 21:45 мск) и Словении (11 октября, 21:45 мск), но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не был вызван на сентябрьский сбор команды.
"В этой ситуации я полностью на стороне Артема. Мне очень симпатично то, что он не рвется в лидеры, а считает себя еще не до конца готовым. Артем поступает как джентльмен. Он не хамит и не мстит, а поступает так, как считает нужным. Это правильно.
Вызовет ли Карпин Дзюбу в сборную еще раз? Если Карпин в следующий раз вызовет Артема, он нарвется на тот же ответ. Дзюба не пойдет в сборную Карпина", - приводит слова Боярского Sport24.
В составе сборной России 33-летний форвард дебютировал в 2011 году. В общей сложности за национальную команду Дзюба сыграл в 55 матчах, в которых забил 30 голов.
"Тот, кто предал один раз, предаст и второй". Сафонов - об отказе Дзюбы играть за сборную России
Боярский: Дзюба не пойдет в сборную Карпина
Народный артист России Михаил Боярский поделился мнением относительно отказа форварда "Зенита" Артема Дзюбы играть за сборную России.
Фото: ТАСС