По словам Смородской, она не считает, что Дзюба не попал в состав сборной из-за конфликта с главным тренером команды Валерием Карпиным. Карпин не вызывает Артема, поскольку игра с ним замедляется, заявила бывший президент "Локомотива".
"Я не считаю, что Карпин рассорился с Дзюбой. Мое убеждение, что Дзюбу он не вызывает, потому что игра с ним замедляется. Все ждут навес на его прекрасную головку, а он не добегает", - сказала Смородская.
Напомним, что Дзюба не был включен в состав сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).
Источник: Eurostavka
Смородская: Карпин не вызывает Дзюбу в сборную, потому что игра с ним замедляется
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о решении тренерского штаба сборной России на вызывать в команду форварда "Зенита" Артема Дзюбу.
Фото: РИА Новости