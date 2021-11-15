— Хорваты нас три раза простили, выиграли закономерно. Мы даже на ничью не наиграли. Второе место в группе — хороший результат, — рассказал Гришин в интервью "РБ Спорту".
Сборная России уступила Хорватии и не смогла выйти на чемпионат мира 2022 года напрямую. Единственный гол в матче в свои ворота забил Федор Кудряшов. Теперь россиянам предстоит сыграть в стыковых матчах, которые состоятся в марте следующего года.
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Гришин: сборная России не наиграла даже на ничью в матче с Хорватией
Экс-игрок "Динамо" Александр Гришин прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в отборе к ЧМ-2022.
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