Накануне Карпин в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу" допустил, что может уйти из сборной России до стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.
"Проделана большая работа этим тренерским штабом, достаточно успешная работа. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и российского футбольного союза", — цитирует Матыцина NEWS.ru
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет в Цюрихе 26 ноября. Начало - в 19:00 мск
Колосков заявил, что Карпин должен остаться главным тренером сборной России на стыковые матчи
Матыцин отреагировал на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина касательно возможного ухода специалиста из национальной команды.
Фото: ТАСС