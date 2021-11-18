— Надо брать пример с Манчини, который сказал, что выйдет на ЧМ. Тренер сборной, которая выиграла чемпионат Европы и тоже в стыках. Представьте, как ему сейчас сложно после такого успеха. Поэтому надо верить и нести ответственность, — рассказал Ярошик в интервью Sport24.
Сборная России сыграет в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира 2022 года. Жеребьевка пройдет 26 ноября, а сами матчи в конце марта 2022 года.
В последнем матче отборочного цикла к турниру команда Валерия Карпина уступила Хорватии (0:1), упустив право выхода на мундиаль напрямую.
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Ярошик: Карпину надо брать пример с Манчини
Бывший футболист ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик дал совет наставнику сборной России Валерию Карпину.
Фото: архив Иржи Ярошика