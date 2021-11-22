— Кем себя в душе ощущаю? Чуть-чуть русским, чуть-чуть — немцем. Русский немец. Получается, я сейчас и в клубе, и в сборной иностранец, — рассказал Классен в интервью "Чемпионату".
21-летний Леон Классен родился в немецкой деревне Бад Бодендорф. Футболист имеет российские корни, поэтому успел поиграть за молодежные сборные страны разных возрастов.
Сейчас Классен защищает цвета австрийского клуба "Тироль", проведя в новом сезоне 17 матчей и отдав шесть голевых передач.
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Классен: ощущаю себя русским немцем. Получается, я сейчас и в клубе, и в сборной иностранец
Футболист молодежной сборной России и "Тироля" Леон Классен рассказал, кем ощущает себя в душе.
Фото: РФС