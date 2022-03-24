- Для Италии это шок и полная катастрофа. Футбол - удивительная игра. Итальянцы были в три раза сильнее, но Македонии повезло, залетел удар. И задаешься вопросом - а зачем вообще нужна красивая игра? Никто не скажет, что македонцы играли некрасиво. Они могут гордиться. Португальцы теперь открыли бутылочку крепкого, - передает слова Мостового "Чемпионат".
Полуфинальный стыковой матч за выход на Чемпионат мира-2022 в Катаре между сборными Италии и Северной Македонии завершился сенсационным поражением "скуадра адзурры" со счетом 0:1. Решающий гол на 90+2 минуте встречи забил нападающий гостей Александар Трайковски. В финальной игре, победитель которой получит путевку на мундиаль, Северная Македония встретится со сборной Португалии, которая победила на своем поле Турцию со счетом 3:1.
Сборная Италии второй раз подряд пропустит чемпионат мира из-за вылета в стыковых матчах
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Мостовой - о непопадании Италии на ЧМ: для них это шок и полная катастрофа. Португальцы открыли бутылочку крепкого
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022.
Фото: AFP