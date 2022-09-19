- Российский футбольный союз действительно обращался в ФИФА и УЕФА, в том числе в связи с высказываниями главного тренера сборной Украины, носящими явно дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны. Мы считаем подобные выражения недопустимыми, на что и обратили внимание ФИФА и УЕФА. Письмо было направлено в июне, сейчас мы ожидаем решения, - передает слова представителя службы коммуникаций РФС Sport24.
Ранее в британских СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз направил в УЕФА письмо с просьбой отстранить от исполнения своих обязанностей главного тренера сборной Украины Александра Петракова в связи с поведением и высказываниями, разжигающими ненависть на национальной почве, а также выдержки из этого письма. В течение 2022 года представители украинского футбола неоднократно высказывались в оскорбительном и дискриминационном ключе в адрес Российской Федерации и ее граждан, в том числе российских футболистов.
В РФС прокомментировали информацию об обращении в УЕФА по поводу высказываний наставника сборной Украины Петракова
В службе коммуникаций РФС подтвердили факт обращения в международные организации в связи с недопустимыми высказываниями главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
Фото: РФС