– Хотелось бы выиграть матч, но в большей степени хотелось бы, чтобы молодые игроки, когда в следующий раз приехали, понимали требования сборной. Уверен ли, что останусь к этому времени в сборной? Я не знаю, буду ли тренером «Ростова» на неделе, а вы про сборную. Я допускаю, что не продлю контракт со сборной, но я всё допускаю — может, скажут, что распускают сборную или тренер не нужен. Когда начнутся переговоры, тогда и будем думать, – цитирует Карпина "Чемпионат".
Сегодня РФС объявил о том, что Сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа ЕВРО-2024. Сейчас российская национальная команда под руководством Валерия Карпина готовится к товарищеской игре со сборной Киргизии, которая пройдет 24 сентября в Бишкеке. Другая команда, которой руководит Карпин – "Ростов" – после десяти сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице. После международной паузы в рамках одиннадцатого тура ростовский клуб сыграет с "Зенитом", который идет на первом месте.
Карпин: я не знаю, буду ли тренером "Ростова" на неделе, а вы про сборную
Главный тренер "Ростова" и сборной России прокомментировал свои дальнейшие тренерские перспективы в связи с отстранением России от ЧЕ-2024.
Фото: ФК "Ростов"