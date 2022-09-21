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Главный тренер сборной Казахстана Адиев высказался о желании провести матч со сборной России

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном товарищеском матче против национальной команды России.
Фото: ФК "Чайка"
"Если федерации договорятся между собой, почему нет? Мы спортивные люди. Понятно, сейчас политика очень активно вмешивается в спорт, но мы должны смотреть на вещи как спортсмены", - приводит слова Адиева РБ Спорт.

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. Вчера стала известно, что Россия не будет допущена до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024, а значит не сумеет выступить и финальной части континентального первенства.

Сборная Казахстана возглавляет группу 3 дивизиона C Лиги наций - в 4-х матчах команда набрала 10 очков. Завтра, 22 сентября, Казахстан дома сыграет со сборной Белоруссии.


Адиев Сборная России Сборная Казахстана
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