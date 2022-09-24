– Меня не удивил итоговый счет, и я не считаю игру России слабой. У игроков давно не было игр за сборную, ребята волновались, хотели показать себя. Если кто-то ждал какой-то уверенной победы, разгромного счета, никто так просто не сдастся. 95-я строчка рейтинга Киргизии ни о чем не говорит, в любом случае с каждым будет тяжело. Команда собралась, проявила характер. Каждая игра – это новый вызов, так что надо доказывать. Считаю, что победа была объективной, – приводит слова Самедова "РБК Спорт".
Сборные Киргизии и России встречались вчера, 24 сентября, в рамках товарищеского матча. Игра проходила в Бишкеке и закончилась победой российской команды со счётом 2:1. Хозяева забили первыми, затем последовал ответный мяч Александра Соболева с пенальти. С таким счётом команды ушли на перерыв. Во втором тайме единственный гол был забит в самой концовке российским полузащитником Даниилом Уткиным. Футболисты сборной России возвращаются в свои клубы и будут готовиться к играм третьего тура группового этапа Кубка России и одиннадцатому туру Российской премьер-лиги.
Самедов: о товарищеской игре с Киргизией: меня не удивил итоговый счет, и я не считаю игру России слабой
Экс-игрок сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от товарищеской встречи Киргизия - Россия (1:2).
Фото: ТАСС