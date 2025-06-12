По данным "Чемпионата", на капитана нижегородцев претендует и "Оренбург", но уральцы являются фаворитом за подписание игрока.
"Урал" в следующем сезоне вновь сыграет в Первой Лиге. В переходных матчах за выход в РПЛ команда из Екатеринбурга уступила грозненскому "Ахмату". При этом "Пари НН" официально также вылетел из Премьер-Лиги, но может быть возвращен решением исполкома РФС.
Капитан "Пари НН" Гоцук близок к переходу в "Урал"
Защитник "Пари НН" Кирилл Гоцук продолжит карьеру в "Урале".
Фото: ФК "Пари НН"