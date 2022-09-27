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Кержаков: сборная России не впечатлила в игре с Киргизией, но сложно было ожидать чего-то внятного

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился впечатлениями от просмотра товарищеского матча Киргизия – Россия (1:2).
Фото: РФС
– Ну, насколько важны такие матчи, лучше спросить у главного тренера. Ему важно проводить какие-то матчи. Нам, как болельщикам, было важно посмотреть, как выглядит сборная. Не буду оригинальным, сказав, что сборная не впечатлила. Сложно было ожидать чего-то внятного, – приводит слова Кержакова "СЭ".

Сборные Киргизии и России встречались между собой 24 сентября, в городе Бишкек. Встреча носила товарищеский характер и закончилась победой гостей со счетом 2:1. Первыми забили хозяева – в середине первого тайма отличился Шукуров. Уже через шесть минут счет с пенальти сравнял Соболев, а в самой концовке победный мяч забил Уткин. Следующие вероятные соперники сборной России – сборные Ирана, Боснии и Герцеговины.


Кержаков А Сборная России Сборная Киргизии
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