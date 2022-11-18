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Аленичев: последние лет 15 восхищаюсь Месси. Очень хочется, чтобы со сборной Аргентины дошел как минимум до финала ЧМ

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Бывший полузащитник "Порту" и сборной России рассказал о том, за какие сборные и каких футболистов будет переживать на чемпионате мира в Катаре.
Фото: Getty Images
– Мои симпатии на ЧМ будут на стороне Португалии. Стану болеть и за сербов – это наши друзья, за кого еще переживать, как не за них? А еще последние лет 15 восхищаюсь Месси. Очень хочется, чтобы он со сборной Аргентины дошел как минимум до финала. Лео – лучший футболист мира. Пора ему что-то выиграть со сборной, – цитирует Аленичева "СЭ".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матч-открытие между сборными Катара и Эквадора состоится уже в это воскресенье. Сборная Португалии по результатам жеребьевки попала в одну группу с национальными командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Сборная Сербии начнет турнир в квартете с Бразилией, Швейцарией и Камеруном, а Аргентина – с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей. Для Лионеля Месси это будет последний большой турнир в составе национальной команды. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая обыграла в финале ЧМ-2018 Хорватию со счетом 4:2.


Аленичев Чемпионат Мира Месси Сборная Аргентины Сборная Сербии
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