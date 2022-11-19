- Насколько сильное сопротивление оказали сборные Киргизии и Таджикистана? Ну, как видите, счетов разгромных нет. А с Таджикистаном мы и вовсе голов не увидели. Так что каждый матч непростой. Можно ли списать ничью с Таджикистаном на экспериментальный состав? Да нельзя ни на что списывать. Надо выходить и выигрывать каждый матч, - приводят слова Шунина "Известия".
17 ноября в Душанбе прошел товарищеский матч между сборными Таджикистана и России, игра завершилась вничью со счетом 0:0. Голкипер Антон Шунин вышел на замену на 53 минуте игры, заменив получившего травму Сергея Песьякова. Ранее, 24 сентября, сборная России провела выездную контрольную встречу со сборной Киргизии, в которой одержала победу со счетом 2:1.
Хайп и «пляски на костях» после ничьей России и Таджикистана. Господа, хватит гнобить собственную сборную!
Шунин - о сборных Киргизии и Таджикистана: как видите, счетов разгромных нет, каждый матч непростой
Вратарь сборной России Антон Шунин оценил соперников нашей национальной команды по прошедшим в 2022 году товарищеским матчам.
Фото: РФС