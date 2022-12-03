Голландский журналист: ван Гал считает, что Нидерланды могут выиграть ЧМ-2022, - это невозможно

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс поделился мнением о перспективах сборной Нидерландов в плей-офф чемпионата мира 2022.

Фото: Getty Images

"В случае если Голландия обыграет США, то попадет на Аргентину, а затем, может быть, и на Бразилию, прежде чем выйти в финал. Наш тренер Луи ван Гал считает, что Нидерланды могут выиграть турнир, но ни я, ни многие болельщики в Голландии так не думают. Это невозможно", — цитирует журналиста Sport24.



Нидерланды вышли в плей-офф с первого места в группе A – подопечные Луи ван Гала переиграли команды Сенегала и Катара, а также сыграли вничью с Эквадором.



На стадии 1/8 финала мирового первенства голландцам предстоит сыграть против сборной США, которая заняла второе место в группе с Англией, Ираном и Уэльсом. Встреча пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.