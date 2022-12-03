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Голландский журналист: ван Гал считает, что Нидерланды могут выиграть ЧМ-2022, - это невозможно

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Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс поделился мнением о перспективах сборной Нидерландов в плей-офф чемпионата мира 2022.
Фото: Getty Images
"В случае если Голландия обыграет США, то попадет на Аргентину, а затем, может быть, и на Бразилию, прежде чем выйти в финал. Наш тренер Луи ван Гал считает, что Нидерланды могут выиграть турнир, но ни я, ни многие болельщики в Голландии так не думают. Это невозможно", — цитирует журналиста Sport24.

Нидерланды вышли в плей-офф с первого места в группе A – подопечные Луи ван Гала переиграли команды Сенегала и Катара, а также сыграли вничью с Эквадором.

На стадии 1/8 финала мирового первенства голландцам предстоит сыграть против сборной США, которая заняла второе место в группе с Англией, Ираном и Уэльсом. Встреча пройдет сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени.


Сборная Нидерландов ван Гал
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