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Гранат: мне кажется, эта сборная Испании даже посильнее, чем в 2018 году

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Владимир Гранат отреагировал на сенсационную победу команды Марокко над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Фото: Getty Images
– Если сравнивать сборные Испании 2018 и 2022 годов, сейчас состав наполовину поменялся, но от этого они слабее не стали. Мне кажется, эта сборная даже посильнее, чем в 2018. Потому что в преддверии ЧМ та сборная потеряла тренера – сняли Юлена Лопетеги. Это очень сильно повлияло на них. Испанцы стали неуверенно бить пенальти после "ноги" Акинфеева? Ну это громко сказано. Сказалось волнение в первую очередь. Все футболисты, пробивавшие пенальти, за исключением Бускетса, впервые столкнулись с подобным давлением, и они не справились, – цитирует Граната Metaratings.

Сборные Марокко и Испании встречались между собой вчера, 6 декабря 2022 года, в 18:00 по московскому времени. Матч состоялся в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022, который прямо сейчас проходит в Катаре. Испанцы перед этим вышли из группы с национальными командами Германии, Коста-Рики и Японии со второго места. Марокканцы стали первыми в квартете со сборными Бельгии, Хорватии и Канады. Основное время матча Марокко – Испания закончилось вничью (0:0), за дополнительное время также не было забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти марокканцы обыграли испанцев со счетом 3:0. На следующем этапе, в четвертьфинале, Марокко встретится с Португалией. Марокканцы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу впервые в своей истории. Испания вылетает с ЧМ на этапе 1/8 финала два раза подряд. 4 года назад они уступили в серии пенальти сборной России.


Гранат Сборная Испании Чемпионат Мира
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