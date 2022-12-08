Агент Сафонов: в России чемпионат мира был намного ярче катарского

Футбольный агент Алексей Сафонов сравнил чемпионат мира 2022 в Катаре с розыгрышем мирового первенства в России.
"Смотрю чемпионат мира и понимаю, что этот турнир — прощание со звёздами. Сейчас уже новые молодые, как Мбаппе. Честно говоря, мне кажется, чемпионат мира в России был намного ярче этого", — цитирует Сафонова Legalbet
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Определились все участники четвертьфинальных матчей мундиаля в Катаре. С турнира вылетела сборная Испании – Марокко в 1/4 финала турнира встретится с Португалией. Также между собой сыграют Англия и Франция, Хорватия и Бразилия, а также Нидерланды и Аргентина.