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Казанский: Месси – гений, способный одним касанием перевернуть игру. В атаке он перевешивает и Депая, и Гакпо

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Спортивный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины.
Фото: Сборная Аргентины по футболу
– Аргентина сильнее по уровню командного мастерства. И есть Месси. Гений, способный одним касанием перевернуть игру. В атаке он перевешивает и Депая, и Гакпо, и Классена, – приводит слова Казанского "СЭ".

Сборные Нидерландов и Аргентины встретятся между собой уже завтра, 9 декабря 2022 года, в 22:00 по московскому времени. Аргентинцы до этого прошли в 1/8 финала сборную Австралии, а в группе опередили Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. Нидерланды на предыдущей стадии обыграли сборную США, а в группе стали первыми, превзойдя по очкам Эквадор, Сенегал и Катар. Лионель Месси – капитан, лидер и лучший бомбардир сборной Аргентины на этом ЧМ-2022, который проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.


Казанский Месси Сборная Аргентины Сборная Нидерландов Чемпионат Мира
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