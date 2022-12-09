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Кафанов: Аргентина, Бразилия и Франция пока выигрывают на Чемпионате мира на классе, без вратаря

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Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов прокомментировал ситуацию с голкиперами на Чемпионате мира-2022 в Катаре.
Фото: ФК "Ростов"
- Перед чемпионатом мира главными кандидатами на звание лучшего вратаря мира были известные игроки, а по итогу их сборные уже покинули турнир. Аргентинцы, например, пока выигрывают без вратаря, на классе игроков. Бразильцы и французы - то же самое. При этом есть голкиперы, которые себя проявили, но они уже не играют. Пока в группе четвертьфиналистов преобладают вратари, которые вообще никак не запомнились и не внесли свой вклад в победы, - передает слова Кафанова Metaratings.ru.

По итогам группового этапа Чемпионата мира-2022 в Катаре турнир покинули сборные Германии и Бельгии, вратари которых Мануэль Нойер и Тибо Куртуа входят в число сильнейших голкиперов мира (Куртуа 4 года назад был признан лучшим вратарем турнира на ЧМ-2018 в России, Нойер 8 лет назад завоевал аналогичное звание на ЧМ-2014 в Бразилии). Сборная Аргентины в 4 сыгранных матчах ЧМ-2022 пропустила 3 гола, сборная Бразилии - 2 гола, национальная команда Франции - 4 гола при отсутствии "сухих" матчей.


ЧМ-2022 Сборная России Сборная Аргентины Сборная Франции Сборная Бразилии Кафанов
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