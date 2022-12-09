Павлюченко: не понимал, как Испания могла уступить Марокко. Когда закончился матч, несколько часов не мог прийти в себя

Бывший нападающий сборной России
Роман Павлюченко рассказал о своей главной сенсации на чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.
– Когда игра закончилась, я еще несколько часов не мог в себя прийти. Не понимал, как испанцы могли уступить марокканцам. Испанцы после этого матча должны сделать вывод, что лучше до пенальти на больших турнирах им дело не доводить. Одиннадцатиметровые – не их козырь, – приводит слова Павлюченко Metaratings
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Сборные Марокко и Испании встречались между собой 6 декабря, в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022, который прямо сейчас проходит в Катаре, на территории города Доха. Основное время закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время голов также не было, а в серии послематчевых пенальти сборная Марокко превзошла своего соперника (3:0). Сарабия, Солер и Бускетс не реализовали собственные моменты. Марокканский голкипер "Севильи" Буну стал главным героем того матча. Сборная Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет со сборной Португалии. Их поединок состоится завтра, 10 декабря, в 18:00 по московскому времени. Победитель этой пары в полуфинале сойдется с лучшим в противостоянии Англия – Франция.