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Динияр Билялетдинов – о "Локомотиве": команду надо спасать. Не знаю, смогут ли Пиняев, Глушенков и Ежов помочь в этом

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Экс-полузащитник "железнодорожников" Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход Сергея Пиняева, Романа Ежова и Максима Глушенкова в "Локомотив".
Фото: "СЭ"
– Эти трансферы на перспективу. Не знаю, смогут ли Пиняев, Глушенков и Ежов раскрыться в "Локомотиве". Команду надо спасать, выбираться на другие позиции. Одних молодых не хватит. Спасаться за счет молодежи тяжело. Нужны и опытные футболисты, которые умеют бороться под давлением. "Локомотиву" нужен сплав молодости и опыта, – цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".

Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона московский "Локомотив" занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, располагаясь в зоне стыковых матчей. До зоны прямого вылета и подмосковных "Химок", идущих пятнадцатыми, всего одно очко. После семнадцатого тура у "Локомотива" появился новый главный тренер – Михаил Галактионов, покинувший до этого нижегородский футбольный клуб "Пари НН". Михаил совмещает работу клубного тренера с должностью главного тренера в молодежной сборной России. Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта 2023 года. Первые матчи нового года в Кубке России пройдут в конце февраля.


Билялетдинов Д. Локомотив Пиняев Ежов Глушенков
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