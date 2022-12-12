Модрич: думал, что Испания дойдет как минимум до полуфинала чемпионата мира

Полузащитник мадридского " Реала " и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о выступлении сборной Испании на ЧМ-2022 в Катаре.

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– Я думал, что Испания дойдет как минимум до полуфинала. У них хорошая команда и был очень хороший тренер, но это футбол. Сейчас не так легко обыграть кого бы то ни было. Нужно выступить на все 100 процентов, и даже это ничего вам не гарантирует, – цитирует Модрича RTVE.



Сборная Испании начала этот ЧМ с разгромной победы 7:0 над Коста-Рикой в первом туре группового этапа. После этого, в первом и втором турах, команда Луиса Энрике сыграла вничью с Германией и уступила Японии. Тем не менее Испания вышла в плей-офф со второго места группы (с первого места вышли японцы). В 1\8 финала испанская сборная попала на Марокко. В основное и дополнительное время сыграли 0:0, а в серии пенальти уступили марокканцам. И Сарабия, и Солер, и Бускетс не смогли реализовать свои попытки, а сборная Марокко, в свою очередь, дошла до полуфинала, где ее ожидает Франция – действующий чемпион мира. Луис Энрике после вылета с ЧМ-2022 покинул пост главного тренера сборной Испании.