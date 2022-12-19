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Г. Иванов: Месси вёл Аргентину к победам на ЧМ – это действительно сильнейший футболист мира

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о матче финала ЧМ-2022 между командами Аргентины и Франции.
Фото: РИА Новости
"Очень хотелось, чтобы Лео Месси всё-таки стал чемпионом мира. Месси вёл аргентинскую сборную к победам и проявил себя действительно сильнейшим футболистом мира", – цитирует функционера Vprognoze.ru.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по итогам розыгрыша мирового первенства в Катаре. В финале бело-голубые переиграли предыдущего победителя ЧМ – команду Франции. Встреча завершилась в серии пенальти (3:3, 4-2).

Месси на мундиале сыграл 7 матчей, в которых записал себе в актив 7 голов и 3 результативные передачи.


Иванов Г Урал Сборная Аргентины Сборная Франции
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