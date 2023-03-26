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П1 3.5X 3.6П2 2.02
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НефтехимикНе начат
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Словения
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Босния и ГерцеговинаНе начат
Северная Ирландия
21:45
ФинляндияНе начат
Люксембург
21:45
ПортугалияНе начат
Мальта
21:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ИракНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5.6
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Тарханов: сборная России должна победить Ирак за счет атаки и напора

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Экс-тренер сборной России Александр Тарханов высказал мнение о предстоящем домашнем товарищеском матче нашей национальной команды со сборной Ирака.
Фото: РФС
- Ирак будет играть от обороны. Они послабее Ирана, поэтому будут больше уделять внимание обороне. Приедет практически новый состав в нашей сборной, поэтому сложно сказать, как будет проходить игра. Скорее всего, голов будет немного, но Россия должна победить. Победить за счет атаки и напора, - передает слова Тарханова Sport24.

26 марта в 18:00 по московскому времени сборная России на петербургской "Газпром Арене" проведет товарищеский матч со сборной Ирака. Эта игра станет первой для нашей команды на своем поле с ноября 2021 года, в 2022 году все три матча подопечных Валерия Карпина состоялись в гостях. 23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью (1:1) с национальной командой Ирана, единственный гол нашей сборной забил с пенальти полузащитник Антон Миранчук.

Тренировка сборной России по выходу от своих ворот закончилась ничьей с Ираном. Сафонов блистал, остальные не смогли


Сборная России Сборная Ирака Тарханов
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