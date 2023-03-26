- Ирак будет играть от обороны. Они послабее Ирана, поэтому будут больше уделять внимание обороне. Приедет практически новый состав в нашей сборной, поэтому сложно сказать, как будет проходить игра. Скорее всего, голов будет немного, но Россия должна победить. Победить за счет атаки и напора, - передает слова Тарханова Sport24.
26 марта в 18:00 по московскому времени сборная России на петербургской "Газпром Арене" проведет товарищеский матч со сборной Ирака. Эта игра станет первой для нашей команды на своем поле с ноября 2021 года, в 2022 году все три матча подопечных Валерия Карпина состоялись в гостях. 23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью (1:1) с национальной командой Ирана, единственный гол нашей сборной забил с пенальти полузащитник Антон Миранчук.
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Тарханов: сборная России должна победить Ирак за счет атаки и напора
Экс-тренер сборной России Александр Тарханов высказал мнение о предстоящем домашнем товарищеском матче нашей национальной команды со сборной Ирака.
Фото: РФС