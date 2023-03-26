- Хотим ли мы провести ответный товарищеский матч со сборной России? Конечно! Почему нет? Федерация футбола Ирака и наша национальная команда надеются, что в одну из следующих пауз на игры сборных мы можем пригласить команду России на ответный товарищеский матч в Багдад, - передает слова Имада Sport24.
Сегодня 26 марта, в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч между сборными России и Ирака. Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени. Ранее сборная России сыграла на выезде вничью со сборной Ирана (1:1), встреча прошла в Тегеране 23 марта, единственный гол нашей команды забил с пенальти полузащитник Антон Миранчук.
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В сборной Ирака хотят пригласить сборную России в Багдад на ответный матч
Пресс-секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад высказался о возможности проведения ответной игры со сборной России.
Фото: РФС